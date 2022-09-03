Bodrum'da barajların su seviyesi 5 ayda yarı yarıya azaldı - Son Dakika
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Bodrum'da barajların su seviyesi 5 ayda yarı yarıya azaldı

03.09.2022 12:06

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nisan ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan iki barajdan Mumcular Barajı'nın su seviyesi 5 ayda yüzde 45'e, Geyik Barajı'nınkisi ise yüzde 70'e geriledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nisan ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan iki barajdan Mumcular Barajı'nın su seviyesi 5 ayda yüzde 45'e, Geyik Barajı'nınkisi ise yüzde 70'e geriledi. Turizm hareketliliği, kuraklık ve altyapı sorunlarının barajlardaki su seviyesini etkilediğini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Suyun vatandaşlara güvenilir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için en önemli etkenlerden biri kayıp kaçakların azaltılması" dedi.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da nisan ayında yüzdü 100 doluluk oranlarına ulaşan Mumcular ve Geyik barajlarının su seviyelerinde, 5 ayda büyük düşüş yaşandı. Yaz sezonunda yaklaşık 1 milyon civarında yerli ve yabancı turistin geldiği ilçede kuraklık ve altyapı sorunları da eklenince Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 45'e, Geyik Barajı'nda ise yüzde 70'e geriledi.

Geçen yıl eylül ayında Mumcular Barajı'nın kuruduğunu, Geyik Barajı'nın su seviyesinin ise yüzde 45'ler civarına gerilediğini ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Yaz ayları Bodrum'da oldukça canlı geçiyor, bunun etkisiyle birlikte rezervuarlarımızda azalma meydana geldi" dedi.'SUYU ETKİN ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ'Kentsel altyapı sorunlarından kaynaklı kayıp kaçakların olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum içme suyu temini noktasında bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha şanslı bir yıl geçirdi. Hatırlayacak olursak, geçtiğimiz yıl ülke genelinde şiddetli bir kuraklık söz konusuydu ve yüzde 20'ler civarındaydı. Bu bölgede ise yüzde 40 civarında toplam yağışta bir azalma olmuştu. Bundan dolayı gerek Bodrum'un içme suyu temini noktasında gerekse Mumcular'ın tarımsal sulama konusunda sıkıntılar baş göstermişti. Nisan ayının ortasında bu şanslı yılın etkisiyle hem Mumcular hem de Geyik Barajı'nın yüzde yüz doluluğa eriştiğini görmüştük. Yaz ayları Bodrum'da oldukça canlı geçiyor, bunun etkisiyle birlikte rezervuarlarımızda bir miktar azalma meydana geldi. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 45'lere kadar azaldı. Geyik Barajı ise tam doluluk oranında yüzde 70'lere geriledi. Su kaynaklarını etkin olarak kullanmamız doğadan gelen suyun etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı" ifadelerini kullandı.'BİNLERLE İFADE EDİLEN PATLAMALAR MEYDANA GELİYOR'İlave su kaynakları bulunması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iki barajdaki su da Bodrum'un içme suyunu sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde temininde yeterli olmuyordu. Dolayısıyla ilave su kaynaklarını bulmamız lazım. Diğer taraftan bu suyun vatandaşlara güvenilir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için en önemli etkenlerden biri kayıp kaçakların azaltılması. Bodrum'un alt yapısında ciddi sorunlar var. Binlerle ifade edilen patlamalar meydana geliyor. Bu patlamalar rezervuarlarda depoladığımız suların neredeyse yarısının kaybolmasına sebebiyet veriyor. Biz vatandaşlarımıza kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir su temini sağlamak istiyorsak ilave su kaynakları bulmamız gerekli. Bunun yanı sıra kentsel altyapımızı da etkin bir şekilde düzenlememiz gerekiyor."


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Kaynak: DHA

Geyik Barajı, Bodrum, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da barajların su seviyesi 5 ayda yarı yarıya azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da barajların su seviyesi 5 ayda yarı yarıya azaldı - Son Dakika
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