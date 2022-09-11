Muğla'da çalınan tomruk yüklü traktör Denizli'de bulundu - Son Dakika
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Muğla'da çalınan tomruk yüklü traktör Denizli'de bulundu

11.09.2022 13:38
Muğla'da çalınan tomruk yüklü traktör Denizli'de bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman kesin sahasından çalınan tomruk yüklü traktör Deniz'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman kesin sahasından çalınan tomruk yüklü traktör Deniz'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mazıköy Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında çalışan Mehmet Ünal, 29 Ağustos'ta tomrukları traktörüne yükledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Ertesi gün geldiğinde traktörünün yerinde olmadığını fark eden Ünal, Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulundu.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak için bilgileri polis ekipleriyle de paylaştı.

JASAT ile Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin çalışmaları sonucu çalınan traktör, Denizli'de bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Denizli, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da çalınan tomruk yüklü traktör Denizli'de bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da çalınan tomruk yüklü traktör Denizli'de bulundu - Son Dakika
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