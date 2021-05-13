Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Havadan ve karadan yürütülen mücadeleyle kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileriyle Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale edildi.

Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

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