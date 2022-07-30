Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

30.07.2022 19:04
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Dereköy Mahallesi Çıngıl mevkisindeki otluk ve makilik alanda yangın başladı. Bilinmeyen bir nedenle tepede başlayan yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 ekipleri de destek verdi. Bir gönüllünün sırtında pompayla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Kara araçlarının ulaşamadığı alana helikopterle havadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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