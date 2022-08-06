Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil yandı

06.08.2022 15:44
Park halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Türkbükü Mahallesi Şehit Gaffur Kaynar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 38 ZK 941 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangınla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunuldu. Söndürme çalışmalarını mahalle sakinleri endişeli gözlerle takip etti. LPG'li olduğu öğrenilen otomobil, ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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