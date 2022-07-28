Bodrum'da uyuşturucu ihbarı alınan lüks yat, Yunan karasularına geçmeye çalışırken durduruldu! - Son Dakika
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Bodrum'da uyuşturucu ihbarı alınan lüks yat, Yunan karasularına geçmeye çalışırken durduruldu!

28.07.2022 13:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı sebebiyle durdurulmak istenen ABD bayraklı yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu. Güvenlik ekiplerinin içine girdiği yatta gözaltına alınan 4 kişinin üzerinde cep telefonu olmaması ve teknede sadece bir adet telefon olması dikkat çekti

Önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı.

Bodrum'da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen lüks yat, Yunan karasularına kaçmaya çalışırken ateş açılarak durduruldu

YUNAN KARASULARINA GİRMEK ÜZEREYKEN ATEŞ AÇARAK DURDURULDU

İddiaya göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi. Sahil Güvenlik ekipleri de yatı takibi sürdürdü. Ekiplerin yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak ateş açarak durduğu öğrenildi.

Bodrum'da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen lüks yat, Yunan karasularına kaçmaya çalışırken ateş açılarak durduruldu

ŞAHISLARIN ÜZERİNDE CEP TELEFONUSU OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yata yandan çarparak içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yatın içerisinde uzun süre arama yapan ekipler yakalanan şahısların üzerinde cep telefonu olmaması, teknede bir adet telefon olması dikkatlerden kaçmadı.

KOVALAMACA ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bodrum'da uyuşturucu taşıdığı öne sürülen lüks yat, Yunan karasularına kaçmaya çalışırken ateş açılarak durduruldu
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MUĞLA'DA YANAN ALANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR MUĞLA'DA YANAN ALANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılmasına devam ediliyor
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da uyuşturucu ihbarı alınan lüks yat, Yunan karasularına geçmeye çalışırken durduruldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da uyuşturucu ihbarı alınan lüks yat, Yunan karasularına geçmeye çalışırken durduruldu! - Son Dakika
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