Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bodrum'da uyuşturucu ihbarı alınan lüks yat, Yunan karasularına geçmeye çalışırken durduruldu! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.