4 saatlik kovalamacaya ilginç savunma: "Gaz kolu takılı kaldı" - Son Dakika
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4 saatlik kovalamacaya ilginç savunma: "Gaz kolu takılı kaldı"

30.07.2022 18:19
4 saatlik kovalamacaya ilginç savunma: "Gaz kolu takılı kaldı"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polisten kaçan lüks yatın 4 saatlik kovalamaca sonucunda zor kullanılarak durdurulduğu ve 84 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve polisten kaçan lüks yatın 4 saatlik kovalamaca sonucunda zor kullanılarak durdurulduğu ve 84 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede Sahil Güvenlik ve polisin takibi esnasında gaz kolu takılı kaldığı için duramadıklarını söyledikleri öğrenilirken, lüks yatın ise gözaltına alınan batık armatöre ait olduğu kaydedildi.

Olay, 26 Temmuz tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Güllük Limanı'nda gerçekleşti. Limana yanaşan 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı. Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki 'Belgor' isimli lüks yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.

4 saat süren takibin ardından durduruldu

'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, 4 saat süren takibin ardından ateş açılıp zor kullanılarak durduruldu. Olayda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Denizde, kıyıda ve ticari gemide uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.

Lüks yat batık armatöre aitmiş

Lüks yatın operasyonda gözaltına alınan eski armatör A.K.E.'ye ait olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen A.K.E.'nin bir süre önce işlerinin bozulduğu bildirildi. A.K.E., 'Belgor' isimli tekneyi ise 7-8 yıl önce Yunanistan'daki ekonomik kriz esnasında 270 bin euroya aldığı ve Türkiye'ye getirdikten sonra 200 bin euro da kendisi masraf yaparak bu hale getirdiği kaydedildi.

Gaz kolu takılı kaldı savunması

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede gece yarısı düğüne gittiklerini, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin takibi esnasında gaz kolunun takılı kaldığı için duramadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular görüntülendi

Operasyonda kıyıda ve denizde ele geçirilen 81 kilogram kokain ile ticari gemide yakalanan 3 kilogram esrar maddesi, emniyetin Gümbet Mahallesi'ndeki binasında görüntülendi.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, basın mensuplarının sorduğu 'Uyuşturucuyu nereye götürüyordunuz?' sorusunu yanıtsız bıraktı. 4 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 saatlik kovalamacaya ilginç savunma: 'Gaz kolu takılı kaldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 saatlik kovalamacaya ilginç savunma: "Gaz kolu takılı kaldı" - Son Dakika
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