Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

12.08.2022 18:03
Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında 15 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.

İçerisinde üç kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

YORUMLAR
500
Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM botu kurtardı Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM botu kurtardı Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 18:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement