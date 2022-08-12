İçerisinde üç kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina 'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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