Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

28.08.2022 13:54
Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında 11 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'ye bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı can kurtarma botu sevk edildi.

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, ekipler tarafından yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

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Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı Makine arızası yapan tekne kurtarıldı Makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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