Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

11.08.2022 19:44
Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Ersin Ç'nin kullandığı 48 UR 643 plakalı kamyonet, Mumcular Mahallesi Ovayolu mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Ersin Ç. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ersin Ç. ile araçtaki Özkan A, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da tarlaya savrulan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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