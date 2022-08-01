Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
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Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı

01.08.2022 19:32
Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek katlı müstakil ev, buzdolabından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tek katlı müstakil ev, buzdolabından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Farilya Mahallesi'nde tek katlı ikamette buzdolabından çıkan yangın, evin diğer bölümlerine sıçradı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri, alev alev yanan eve müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evin 3 odası tamamen yanarken, bir odası da duman ve ısıdan etkilenerek zarar gördü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika

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