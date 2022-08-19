Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu

19.08.2022 19:39
Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Batyr Ametov, kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Batyr Ametov, kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.

Ortakent- Yalıkavak karayolu üzerinde faaliyet gösteren ahşap malzeme üretimi yapan bir işyerinde çalışan Türkmenistan uyruklu Batyr Ametov, bu sabah işe gelmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları saat 12.30 sıralarında, personelin kaldığı konteynere gitti. Ametov, konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde yüzüstü yatarken bulundu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ametov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 gün önce işe başladığı öğrenilen Ametov'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, Ametov'un ölüm nedenin intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığını belirtti.


YORUMLAR
500
Kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu Kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser
Kaynak: DHA

Türkmenistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement