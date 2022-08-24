Bodrum Belediye Meydanı'nda, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, ilçede yaşayan Ukraynalıların yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler de katıldı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika

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