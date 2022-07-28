Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na önceki sabah Yalıkavak açıklarındaki ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks bir yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, söz konusu yata 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kaptan ihtara uymadı. Sahil Güvenlik, Yunan kara sularına doğru giden yatı takibe aldı ve ateş etti. Takip sırasında Sahil Güvenlik botu, Yunan kara sularına girmek üzereyken yata çarptı. Durdurulan yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı - Son Dakika

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