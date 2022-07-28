Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı

28.07.2022 15:16
Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen yatın kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Yunan kara sularına kaçmaya çalıştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen yatın kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Yunan kara sularına kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çarparak durdurup içindeki 4 kişiyi gözaltına aldığı yatta aramalar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na önceki sabah Yalıkavak açıklarındaki ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks bir yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, söz konusu yata 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kaptan ihtara uymadı. Sahil Güvenlik, Yunan kara sularına doğru giden yatı takibe aldı ve ateş etti. Takip sırasında Sahil Güvenlik botu, Yunan kara sularına girmek üzereyken yata çarptı. Durdurulan yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Yalıkavak'ta marinaya çekilen yatta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada ilk etapta 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde cep telefonu olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Sahil Güvenlik'in yatı takip ettiği anlar, denizdeki teknelerde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


YORUMLAR
500
MUĞLA'DA YANAN ALANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR MUĞLA'DA YANAN ALANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılması sürüyor Bodrum'da kaçak iskelelerin kaldırılması sürüyor
Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:40:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yatı çarparak durdurdu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement