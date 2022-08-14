YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE TUTULAN LAZER; KAMERADA - Son Dakika
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YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE TUTULAN LAZER; KAMERADA

14.08.2022 16:38

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu. Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı. O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.

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Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, Türkbükü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE TUTULAN LAZER; KAMERADA - Son Dakika

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