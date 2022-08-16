Lazer tutulan yangın söndürme helikopterinin pilotu konuştu - Son Dakika
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Lazer tutulan yangın söndürme helikopterinin pilotu konuştu

16.08.2022 12:35

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezerken lazer tutulan helikopterin pilotlarından Süleyman Mukim, "Tutulan lazer, uçuşun emniyeti açısından çok tehlikeli. Gece derinlik algımızın kaybolması nedeniyle en ufak görsel müdahale uçuşun güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezerken lazer tutulan helikopterin pilotlarından Süleyman Mukim, "Tutulan lazer, uçuşun emniyeti açısından çok tehlikeli. Gece derinlik algımızın kaybolması nedeniyle en ufak görsel müdahale uçuşun güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

Göltürkbükü'nde 11 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, yerden lazer tutuldu. Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı. O anlar, helikopterdeki bir pilot tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir pilota ait olduğu öğrenilen 'FirefighterFly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.

'HAVA ARACIMIZA LAZER TUTULDU, UÇUŞ TEHLİKEYE ATILDI'Helikopterin pilotlarından Süleyman Mukim, yaşananları anlattı. Mukim, "Olay saat 20.45 sıralarında Türkbükü'nde gerçekleşti. Hava aracında 3 pilot, 1 uçak mühendisi, 1 teknik ekip olmak üzere 5 kişi ile birlikte havalandık. Gece helikopterin emniyetli bir operasyon yapabilmesi için, gündüz işaretleme yapılması gerekiyor. Bu uçuşta gece görüşüne uygun bir şekilde bölge taraması yapıyoruz. Gerekli önlemleri ve taramaları yaptıktan sonra rotamızı oluşturuyoruz. Bu rota doğrultusunda o gün de test uçuşuna çıkmıştık. Güneş battıktan sonra, derinlik algımız ve görüş çok düşük olduğu için bu görüşü yapmak operasyonun emniyeti açısından zorunlu. Biz uçuşun bu safhasını gerçekleştirdikten sonra keşif ve test amaçlı gece çalışmalarına başladık. O esnada Türkbükü civarlarında hava aracımıza doğru bir lazer tutuldu. Tutulan lazer, uçuşun emniyeti açısından çok tehlikeli. Gece derinlik algımızın kaybolması nedeniyle en ufak görsel müdahale uçuşun güvenliğini tehlikeye atıyor. Lazer tutulması pilota flaş körlüğü, gece körlüğü, geçici körlük, dikkat dağılması gibi sorunlar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.'VATANDAŞLARIMIZIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR'

Lazer kullanımının hava araçlarının uçuşunu tehlikeye atmaması için dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Mukim, "Bu tarz hava araçlarında inişte ve kalkışta, acil manevra sırasında görsel referansa dayalı uçuyoruz. Bu noktada halkımız lazer kullanımı konusunda dikkatli olmalı. Havalimanı gibi alanlarda, yangın bölgelerinde bu tarz lazer tutmalarından kaçınalım. Lazer cihazlarına emniyetiyle ilgili açıklamalar yapıştırılabilir. Yangınlarda yer ekibinin ulaşamadığı noktalarda havadan destek büyük önem teşkil ediyor. Yangın bölgelerinde 7 gün 24 saat hazır bir şekilde beklemedeyiz. Olası bir yangın ihbarında 12 dakika içerisinde kalkmış olup müdahale etmemiz gerekiyor, bu sebeple sürekli uçuşa hazır bir şekilde bekliyoruz. Çevre konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.


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Bodrum'da yeni hastane yolu yapımında sona gelindi Bodrum'da yeni hastane yolu yapımında sona gelindi Helikopterine lazer tutulan pilot: 'Lazer geçici körlüğe neden olabilir ve sonuçları çok kötü olur' Helikopterine lazer tutulan pilot: 'Lazer geçici körlüğe neden olabilir ve sonuçları çok kötü olur'
Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, Türkbükü, Bodrum, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lazer tutulan yangın söndürme helikopterinin pilotu konuştu - Son Dakika

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