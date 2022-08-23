Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçmek istemiş - Son Dakika
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Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçmek istemiş

23.08.2022 13:38
Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçmek istemiş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Dalgıç kıyafeti giyen 3 göçmenin, yüzerek adalara geçmeye çalıştığı belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 22 Ağustos günü saat 01.20'de, Akyarlar açıklarında 3 kaçak göçmenin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, karaya getirildi. Bu kez saat 02.22'de, Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında dalgıç kıyafetli 3 kişinin, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisi alındı. Bölgeye ulaşan ekipler, Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni daha yakalayıp, kıyıya getirdi. Toplam 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçmek istemiş - Son Dakika

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