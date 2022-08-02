Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı

02.08.2022 15:14
Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün 08.00 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbarla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın geri ittiği 21 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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