Bodrum'da 6 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ağustos saat 06.40'da Bodrum açıklarında can Salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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