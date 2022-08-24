Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ağustos saat 06.40'da Bodrum açıklarında can Salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 6 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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