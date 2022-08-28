Sahil Güvenlik Komutanlığı , 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20'de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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