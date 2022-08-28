Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

28.08.2022 16:48
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20'de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 KAÇAK YAKALANDIEkipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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