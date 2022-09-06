Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

06.09.2022 14:43
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen kurtarılırken, yüzerek İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen kurtarılırken, yüzerek İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Eylül 00.43'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı gün,  saat 07.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


YORUMLAR
500
Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında kararlı: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı, aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında kararlı: Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı, aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz
Kaynak: DHA

Yunanistan, İstanköy, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:43:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement