Bodrum'da dün gece saatlerinde İstanköy Adası'na yüzmeye çalışan 2 kişi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 şüpheliyi bota aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelilerin FETÖ üyesi eski askerler L.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi. Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, biri astsubay diğeri ise üsteğmen 2 eski asker, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı - Son Dakika

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