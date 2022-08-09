Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı - Son Dakika
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Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı

09.08.2022 12:31
Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum'da dün gece saatlerinde İstanköy Adası'na yüzmeye çalışan 2 kişi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 şüpheliyi bota aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelilerin FETÖ üyesi eski askerler L.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi. Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, biri astsubay diğeri ise üsteğmen 2 eski asker, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı - Son Dakika
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