Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

12.09.2022 13:26
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen ikisi FETÖ şüphelisi, ikisi FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen ikisi FETÖ şüphelisi, ikisi FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti.

Yakalanarak bota alınanların, meslekten ihraç edilen eski askerler M.Ö, S.G, EÖ. ve E.G. olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan ikisinin terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Diğer iki kişinin ise aynı suçtan yargılanmaları devam ettiği için yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu anlaşıldı.

Yakalanan 4 kişinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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