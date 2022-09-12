Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan ikisinin terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Diğer iki kişinin ise aynı suçtan yargılanmaları devam ettiği için yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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