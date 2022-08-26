Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti - Son Dakika
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Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti

26.08.2022 20:50
Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden bindiği lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmeni, Yunanlılar Türk karasularına itti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden bindiği lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmeni, Yunanlılar Türk karasularına itti. Göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı.

Bodrum'da marketten aldığı 2 kişilik şişme botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Türk karasularına itilen ve sürüklenmeye başlayan göçmenin yardım çağrısı üzerine imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik Botuna(TCSG-901) alınan göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenin, Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti - Son Dakika
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