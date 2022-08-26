Kürek çekerek Yunanistan'a geçmeye çalıştı, Yunanlılar geri itti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden bindiği lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmeni, Yunanlılar Türk karasularına itti. Göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı.
Bodrum'da marketten aldığı 2 kişilik şişme botla kürek çekerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Türk karasularına itilen ve sürüklenmeye başlayan göçmenin yardım çağrısı üzerine imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti.
Sahil Güvenlik Botuna(TCSG-901) alınan göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenin, Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi. - MUĞLA
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