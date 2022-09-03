Denizde yüzerken yakalandılar - Son Dakika
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Denizde yüzerken yakalandılar

03.09.2022 10:49
Denizde yüzerken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından deniz üzerinde 3 göçmen tespit edildi. Dalgıç kıyafetleri giyip yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenlerin, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İstanköy, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde yüzerken yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde yüzerken yakalandılar - Son Dakika
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