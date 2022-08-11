Yunanlıların denize attığı düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanlıların denize attığı düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı

11.08.2022 18:15
Yunanlıların denize attığı düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına yakın bir bölgeye atılırken, göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına yakın bir bölgeye atılırken, göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, yüzerek Yunan karasularına geçti. Yunanistan unsurlarınca fark edilen düzensiz göçmen, bölgeden alınıp Türk karasularına yakın bir yerde denize atıldı. Bitkin ve yorgun haldeki düzensiz göçmenin yardımına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri koştu. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmen, karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirildi. Düzensiz Göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum Belediyesi Ekipleri ve Gönüllülerden Plaj Temizliği Bodrum Belediyesi Ekipleri ve Gönüllülerden Plaj Temizliği Eğlence mekanında Murda izdihamı Eğlence mekanında Murda izdihamı
Kaynak: İHA

Bodrum, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanlıların denize attığı düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanlıların denize attığı düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement