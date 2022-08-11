Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, yüzerek Yunan karasularına geçti. Yunanistan unsurlarınca fark edilen düzensiz göçmen, bölgeden alınıp Türk karasularına yakın bir yerde denize atıldı. Bitkin ve yorgun haldeki düzensiz göçmenin yardımına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri koştu. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmen, karaya çıkarılıp sağlık kontrolünden geçirildi. Düzensiz Göçmen , Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanlıların denize attığı düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

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