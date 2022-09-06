Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar - Son Dakika
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Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar

06.09.2022 12:14
Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, başka bir olayda ise lastik bottaki 26 göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarılırken, başka bir olayda ise lastik bottaki 26 göçmen kurtarıldı.

Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin son dönemlerde karşıya yüzerek geçmeye çalıştıkları görülüyor. Dalgıç kıyafetleri giyip İstanköy Adası'na geçmeye çalışan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanıyor. Son olayda da dalgıç kıyafetleri giyen 2 kişi, İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışırken, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, İstanköy, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenler yüzerek adaya geçmeye çalıştılar - Son Dakika

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