Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal göreve başladı - Son Dakika
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Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal göreve başladı

26.08.2022 13:06
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal göreve başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesine atanan Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal göreve başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine atanan Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal göreve başladı.

Aldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin mimarı çocuklara ve gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacaklarını söyledi.

Bodrum'un dünyada sayılı turizm kentleri arasında yer aldığını, kültürü, tarihi, doğal güzellikleriyle ilgi çektiğini ifade eden Aldal, "Bodrum'un eğitim alanında da örneklik teşkil edecek bir düzeye ulaşması için tüm ekip arkadaşlarımla birliktelik ve aidiyet duygusu içinde hareket edeceğiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur' sözü ışığında milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimde ve fende ilkleri başaran, eleştirel düşünceye sahip, üreten ve ürettiğini paylaşan bir neslin inşası için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra makamında okul müdürleri ile bir araya gelen Aldal, tebrik ziyareti için gelenleri kabul etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal göreve başladı - Son Dakika

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