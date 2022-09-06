Bodrum'a 2 kruvaziyer gemi ile 5 bin 316 turist getirdi

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a bugün 2 kruvaziyer gemi geldi. Bugün saat 07.00 sıralarında İstanbul 'dan yola çıkan 263 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Mein Schiff Herz' adlı gemi ilçeye demirledi. Gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere 1696 yolcu ve 720 personel bulunduğu belirtildi. Geminin saat 22.00 sıralarında Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bugün 2 kruvaziyer gemiyle toplam 5 bin 316 turist geldi. Gemilerden inen bazı yolcular, ilçeyi gezip, alışveriş yaptı.

Kaynak: DHA

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