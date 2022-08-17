Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 509 turist - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 509 turist

17.08.2022 17:28
Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 509 turist

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Mein Schiff' isimli kruvaziyer ile çoğu Alman 2 bin 509 turist geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Mein Schiff' isimli kruvaziyer ile çoğu Alman 2 bin 509 turist geldi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a son olarak Malta bayraklı, 275 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff' isimli kruvaziyer geldi. Çoğu Alman 2 bin 509 yolcu ve 921 kişilik mürettebat ile Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan gemi, saat 07.00 sıralarında Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü, tarihi noktaları gezdi bir bölümü de denize girdi. Bazı turistler ise çarşıda vakit geçirip, alışveriş yaptı. 'Mein Schiff'in, saat 19.00'da Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.


YORUMLAR
500
Motokurye kanala düştü; o anlar kamerada Motokurye kanala düştü; o anlar kamerada Bodrum'da motosikletli kuryenin yolda açılan kanala düşmesi kameraya yansıdı Bodrum'da motosikletli kuryenin yolda açılan kanala düşmesi kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Bodrum, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 509 turist - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:28:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 509 turist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement