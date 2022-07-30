Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti - Son Dakika
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Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti

30.07.2022 11:41
Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin tarihi kalesini son 7 ay içinde 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist gezdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin tarihi kalesini son 7 ay içinde 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist gezdi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 350 bin civarında olmasını beklenirken, kaledeki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de saat 23.00'e kadar açık tutuluyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonuyla tarihi ve turistik noktalarda ziyaret artışı gözlendi. Bu kapsamda, kentin sembol noktası Bodrum Kalesi'ni 7 ayda 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen yıl kaleyi toplamda 160 bin kişi ziyaret ederken bu yılki yıl sonu hedefinin 350 bin civarında olduğu belirtildi. Kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gemi batıkları başta olmak üzere, tarihi eserlerin bulunduğu alanları ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor. Bunun yanı sıra özellikle turistler kalenin deniz manzarasını fırsat bilip saatlerce içeride vakit geçiriyor.

'GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI YAKLAŞIK 3 BİN'Günlük ziyaretçi sayısında sezonun başlamasıyla ciddi artış yaşadıklarını söyleyen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sonrası turizme hızlı bir giriş yaptık. Bu kapsamda ciddi anlamda ziyaretçi yoğunluğu oluşmaya başladı. Özellikle geçen yıl toplam müze ziyareti 160 bin civarındayken bu yılın ilk 7 ayında bu rakamı yakaladık ve geçtik. Yıl sonunda ise 350 bin civarında ziyaretçi beklentimiz var. Ağırlıklı olarak ziyaretçilerimizi yabancı turistler oluşturuyor. Avrupa ve Asya başta olmak üzere özellikle bu yıl ABD'den ciddi bir artış var ve müzemiz yoğun ilgi görülmekte. Restorasyon sonrasında açtığımız yeni salonları gelen yerli ve yabancı turistler yeni halini görmek istiyor. Bununla birlikte yerli turist ziyaretçilerimizde de ciddi bir artış söz konusu."'MÜZE AKŞAM DA AÇIK OLUNCA İLGİ ARTTI 'Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni saat 23.00'e kadar açık tuttuklarını kaydeden Toprak, "Böyle olunca da özellikle de akşam saatlerinde müzeye ciddi anlamda ilgi oluyor. Sıcakta kaleyi gezmek zor olduğu için akşam saatlerin yoğunluk gözleniyor. Özellikle ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gün batımını izlemeyi seviyorlar, kulelerde vakit geçiriyorlar, akşam ışıklandırmalarla birlikte kalenin yüksek yerlerinde vakit geçiriyorlar. Özellikle günlük ziyaretçi ortalamasına baktığımız zaman sezon öncesi bu rakam 1000 civarındayken sezonla birlikte yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor. Pandemiden sonra ziyaretler beklentimizin altında ama önümüzdeki yıllarda bir sıkıntı yaşanmazsa günlük ziyaretçi sayımız 5-10 bin arasında bir beklentimiz var" diye konuştu.'MÜZE KART AVATANJI VAR'Müze kart avantajına da değinen Toprak, "Kalemize giriş 150 lira ama Türk vatandaşlarımızın müze kart alma gibi bir avantajları var. Kart 60 TL ve Türkiye'de 200'den fazla müzeye ücretsiz girme hakkına sahip oluyorlar. Sadece kart olarak da değil, müze kart uygulamasını telefona indirdikleri zaman kartı kullanmadan mobil uygulama ile de bu işlemi yapabilirler" dedi.

Ankara'dan ailesiyle müzeye ziyarete gelen Serdar Aygün, "Müze çok güzel ve çok organize. Her yer çok temiz. Armalar çok ilgimi çekti. Açıklamalar çok güzel yazılmış. Çocuklar yazıları heyecanla okuyorlar" dedi.


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Kaynak: DHA

turist, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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