Marmaris Yıldız Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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