Muğla'nın "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'nın "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti

06.06.2022 15:46
Muğla'nın "Çoban Teyze"si hayatını kaybetti

Muğla'da, Dondurmam Gaymak filmindeki "Çoban Teyze" rolüyle tanınan 83 yaşındaki Sultan Kadem, 52 yıl yatağa bağımlı baktığı oğlunun vefatından 4 ay sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Muğla'da, Dondurmam Gaymak filmindeki "Çoban Teyze" rolüyle tanınan 83 yaşındaki Sultan Kadem, 52 yıl yatağa bağımlı baktığı oğlunun vefatından 4 ay sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Oğlunun vefatından 4 ay sonra oğlu gibi kalp krizi geçiren Kadem, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada anjiyo olan yaşlı kadın, tıkalı kalp damarına stent takılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak Kadem yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadem için Menteşe ilçesi Saburhane Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Günüş ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saburhane Camis'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze töreninin ardından, yaşlı kadın Şehir Yeni Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

Ömrünü oğluna adayan Kadem'in, evladına gösterdiği şefkati ve fedakarlığı taktir toplamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'nın 'Çoban Teyze'si hayatını kaybetti - Son Dakika

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