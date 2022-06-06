Oğlunun vefatından 4 ay sonra oğlu gibi kalp krizi geçiren Kadem, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada anjiyo olan yaşlı kadın, tıkalı kalp damarına stent takılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak Kadem yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Dondurmam Gaymak, Kalp Krizi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'nın 'Çoban Teyze'si hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.