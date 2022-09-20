Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

20.09.2022 14:53
Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma sürüyor.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş'yi Dalaman Karaağaç Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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