Dalaman'da zehir taciri 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyeti Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman ve Ortaca ilçelerine satışa sunulmak üzere yüklü miktarda metamfetamin maddesi getirileceği istihbaratını alan narkotik ekipleri harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları ve içerisinde daha önceden uyuşturucu madde ticaretinden işlem görmüş şahısların bulunduğu araca Muğla- Fethiye Karayolu üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şahıslar ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca neticesinde şüpheli araç durdurulurken, Y.E.S, O.K. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada ise yüklü miktarda metamfetamin maddesi ve sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA