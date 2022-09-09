Kıryer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürülmüştü. Yangında çok sayıda meşe ve çam ağacının bulunduğu yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da orman yangınına neden olan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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