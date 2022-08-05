Alevlere karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile havadan iki yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.