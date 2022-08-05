Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

05.08.2022 13:26

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gürleyik Ilıca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile havadan iki yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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