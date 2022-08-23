Dalaman polisinden seraya uyuşturucuya baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Dalaman polisinden seraya uyuşturucuya baskını

23.08.2022 21:39
Dalaman polisinden seraya uyuşturucuya baskını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sera içerisinde kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sera içerisinde kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından Dalaman'da kenevir bitkisi yetiştirerek hasat etmiş olduğu esrar maddelerini piyasada satışa sunan şahıslar olduğu yönünde alınan istihbari bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. U.T. ve Ü.T. isimli şüpheli şahısların ikametlerine düzenlen operasyonda sera içerisinde yetiştirilen kenevir bitkileri ile hasat edilmiş yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şüpheli gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor
Kaynak: İHA

Kenevir, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman polisinden seraya uyuşturucuya baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 00:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Dalaman polisinden seraya uyuşturucuya baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement