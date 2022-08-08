Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

08.08.2022 21:21
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde satışa sunulmak üzere metamfetamin maddesi getirileceği istihbaratına ulaştı. Şüphelilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.S., O.K., ve S.Ö., tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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