Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde satışa sunulmak üzere metamfetamin maddesi getirileceği istihbaratına ulaştı. Şüphelilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.S., O.K., ve S.Ö., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

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