Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

18.09.2022 16:24
Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Durali Demirkol'un (73) kullandığı 48 YA 638 plakalı traktör, Elcik Mahallesi Armutluk mevkisinde yaklaşık 10 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Demirkol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenaze, Dalaman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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