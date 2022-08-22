Ekipler, 2 lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Suriye , 9 Filistin ve 1 Yemen uyruklu 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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