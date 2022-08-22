Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 15:32
Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Nar Adası açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Suriye, 9 Filistin ve 1 Yemen uyruklu 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fethiye Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlerin buradaki ifadelerinde ilçedeki bir koydan lastik botla denize açıldıklarını, Rodos Adası'na yaklaştıkları sırada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini anlattıkları öğrenildi.

İşlemleri süren düzensiz göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

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