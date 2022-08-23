Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

23.08.2022 21:52
Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde üretildiği belirlenen ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, evdeki kurulan serada yetiştirilen ve hasat edilen esrar yapımında kullanılan kenevir ele geçirildi.

Operasyonda U.T. ve Ü.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.T. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kenevir, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kenevir yetiştirmek için sera kurulan evde yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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