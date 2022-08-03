Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ile Orta ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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