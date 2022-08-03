Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.08.2022 20:21
Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçeleri açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçeleri açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ile Orta ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik botta bulunan Dalaman'daki 13, Ortaca'daki 25 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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