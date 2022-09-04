Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

04.09.2022 22:28
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen T.Y. ve T.Y. kardeşler ile Ö.K'yi takibe aldı.

İlçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekipler Ö.K ile T.Y'nin içinde bulunduğu otomobili Ortaca'da durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bununla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, otomobil sahibi Ö.K. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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