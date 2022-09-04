Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı

04.09.2022 18:04
Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 kardeş, yapılan operasyonla yakalandı, yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerine yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 kardeş, yapılan operasyonla yakalandı, yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Muğla genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Dalaman ve Ortaca ilçesine uyuşturucu madde satışı yapan T.Y. ve T.Y. isimli iki kardeş takibe alındı. Şüpheli kardeşlerin ilçelere yüklü miktarda uyuşturucu getireceği değerlendirilmesinde bulunan Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçerek, kardeşlerden birisinin bulunduğu aracı il dışından Ortaca ilçesine gelmesi ile birlikte durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 100 bin lirayı bulan metamfetamin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan T.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar ile ayrıca Dalaman ilçesinde bulunan diğer kardeş T.Y. isimli şahıs yakalandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan T.Y. ve T.Y. isimli 2 kardeş adli kontrol şartıyla serbest kalırken araç sahibi Ö.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı 36 yolcu ölümden döndü 36 yolcu ölümden döndü
Kaynak: İHA

Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 18:04:28. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri 2 kardeş yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement