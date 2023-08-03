Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

DERİNLİK, 6.9 KM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.