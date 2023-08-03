Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03.08.2023 08:32

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Datça açıkları olan deprem 05.18'de meydana gelirken büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güne sarsıntıyla uyanan bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

DERİNLİK, 6.9 KM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: AA
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Akdeniz, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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