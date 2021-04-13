Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde, 23:28'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, Datça'nın 19 kilometre açığında, yerin 2.51 km altında meydana gelirken, Muğla ve çevre illerde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

KANDİLLİ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Twitter hesabından Akdeniz açıklarında 23.28 sularında 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla."

MUĞLA VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.