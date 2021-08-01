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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

01.08.2021 11:20

Dün akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde depremle sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından iki sarsıntı daha gerçekleşti.

Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bu sabah Muğla'nın Datça açıklarında tekrardan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 07.31'de meydana geldiğini belirtti.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte; 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı. İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü.

"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI"

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

Ege Denizi, Türkiye, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı - Son Dakika


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