Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.09.2022 19:22
Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 61, can salındaki 11 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota alarak karaya çıkardı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3)
Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 19:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement