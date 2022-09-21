Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 61, can salındaki 11 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota alarak karaya çıkardı.
Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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