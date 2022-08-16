Muğla açıklarında 78 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 78 göçmen yakalandı

16.08.2022 22:44
Muğla açıklarında 78 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 78 göçme yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 78 göçme yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneler içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 78 düzensiz göçmen ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

İtalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

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